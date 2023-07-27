الجامعة العربية: تفريغ ناقلة النفط "صافر" خطوة مهمة منعت كارثة

علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط “صافر”، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقال أبو الغيط: “كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة”.

وتابع: “الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية المهمة”.

ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.

وسائط متعددة لتجنب وقوع الكارثة… إنقاذ ناقلة “صافر” مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تأمين السفينة البديلة “نوتيكا”، التي تتولى مهمة إفراغ النفط المخزن من الناقلة “صافر”.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة انطلاق عملية إنقاذ ناقلة النفط المتآكلة “صافر”، التي ترسو قبالة سواحل اليمن، منذ نحو 8 سنوات وعلى متنها أكثر من مليون برميل من النفط.

اليمن… نجاح المرحلة الأولى لنقل النفط من السفينة المتهالكة “صافر”

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية أن المرحلة الأولى من عملية نقل النفط من الناقلة “صافر” تكللت بالنجاح.