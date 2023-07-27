اعترف رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، فاسيلي ماليوك، علانية بتورط كييف في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وقال ماليوك خلال تقديم طابع بريدي مخصص لعمل إدارة أمن الدولة، اليوم الأربعاء: “هناك العديد من العمليات المختلفة، والعمليات الخاصة، وبعضها سنتحدث عنه للجميع بعد “الانتصار”.

ولن نتحدث عن الأعمال الأخرى على الإطلاق، ارتدى زميلي اليوم قميصًا مناسبًا، هذا واحد من التطبيقات، وهي تدمير جسر القرم، في 8 أكتوبر من العام الماضي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين: وجود آثار لمتفجرات على متن سفينة حبوب أوكرانية يشير إلى وجود خطر على جسر القرم

وكان ماليوك يعلّق على مدير البريد الأوكراني، إيغور سميليانسكي، الذي كان يرتدي قميصًا مكتوبًا عليه “سنحرق الجسور- المخابرات الأوكرانية”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.