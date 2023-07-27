الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% – 5.5%.

موسكو- سبوتنيك. أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان عقب اجتماعه الشهري، لشهر يوليو/ تموز الجاري، أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% – 5.5%.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدء الركود في الاقتصاد الأمريكي، في وقت لاحق من هذا العام.

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وتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو/حزيران الماضي، للهيئة التنظيمية الذي نشر، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: “الآثار المترتبة على المزيد من التشديد المتوقع لشروط الائتمان المصرفي على خلفية الظروف المالية المشددة، بالفعل ستؤدي إلى ركود معتدل، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام”.