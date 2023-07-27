أول لقاء رسمي يجمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ونظيرها التركي

التقت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بنظيرها التركي، هاكان فيدان، لأول مرة بعد توليه مهام منصبه.

ونشرت الخارجية الليبية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صور اللقاء الذي جمع المنقوش بفيدان في العاصمة التركية أنقرة، في أول لقاء رسمي بعد تولي فيدان مهامه وزيرا للخارجية.

وفي منتصف الشهر الجاري، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبد الفتاح حلبوص، تفاصيل منع نحو 20 نائبا من السفر إلى تركيا في مطار معيتيقة، كان حلبوص من بينهم.

#أنقرة | التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة #نجلاء_المنقوش اليوم بالعاصمة التركية أنقرة وزير خارجية جمهورية #تركيا السيد #هاكان_فيدان في أول لقاء رسمي يجمعهما بعد توليه مهامه وزيراً للخارجية. pic.twitter.com/B1IXN9YUTg — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@Mofa_Libya) July 26, 2023

وقال حلبوص في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا.

وتابع حلبوص: “كنا نحو 20 نائبا على نفس الرحلة في مهمة لتركيا، وخلال التواجد في المطار سحبت جوازات السفر الخاصة بالأعضاء الذين تقدموا لشباك الجوازات، وأخبروهم بضرورة مراجعة الأمن الداخلي، الذي أصدر قرار منعهم من السفر”.