رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي ويعلن تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام

وأصدر ديوان الرئاسة بيان نعي الفقيد، وقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/ تموز، حدادًا على روح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وكان ديوان الرئاسة قد أعلن في السابق، عن وعكة صحية تعرض لها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، دون تقديم تفاصيل إضافية في ذلك الوقت.