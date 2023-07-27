رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي ويعلن تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام

نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي وافته المنية اليوم.
وأصدر ديوان الرئاسة بيان نعي الفقيد، وقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/ تموز، حدادًا على روح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
الدبيبة وحفتر يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة أخيه
21 مايو 2022, 21:56 GMT
وكان ديوان الرئاسة قد أعلن في السابق، عن وعكة صحية تعرض لها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، دون تقديم تفاصيل إضافية في ذلك الوقت.
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