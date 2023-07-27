الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات

قالت مجموعة من الجنود في النيجر، يوم أمس الأربعاء، إنه سيتم تعليق “جميع المؤسسات” في البلاد، وذلك بعد إعلان عزل الرئيس محمد بازوم.

وظهرت القوات العسكرية النيجيرية على التلفزيون الوطني، في وقت سابق من يوم الأربعاء، قائلة إن بازوم قد تم عزله، وتم إغلاق حدود البلاد وأعلن حظر تجول عام في البلاد، وفقًا لوكالة “رويترز”.

عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد

وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.

وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.

وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.