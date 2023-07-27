إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في كييف، وجيتومير، خميلنيتسكي، وفينيتسا.

وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المناطق خلال فترة محددة من الساعة 01:47 صباحًا بتوقيت موسكو، حتى الساعة 02:07 صباحًا بتوقيت موسكو.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان الإنذار الجوي في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف في أوكرانيا

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.