سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، وقوع عدة انفجارات في المقاطعة.

وجاء في بيان الإدارة العسكرية عبر عبر قناتها على “تلغرام”: “سماع أصوات الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.