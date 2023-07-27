وزير الدفاع الروسي يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، حيث ناقشا قضايا الأمن والدفاع.

ونقل وزير الدفاع رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الزعيم الكوري الشمالي، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع

وجاء في البيان: “الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي يزور بيونغ يانغ… وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، ناقش كيم وشويغو قضايا الأمن والدفاع”.

وأشار البيان إلى أن أن شويغو قدم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كيم جونغ أون.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ”.

وأعرب شويغوعن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا:

متأكد من أن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع لدينا.