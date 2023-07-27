وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تنشر سفينة لخفر السواحل في غينيا الجديدة ضمن اتفاق دفاعي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، عن نشر سفينة تابعة لحرس السواحل الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة، حيث تسعى واشنطن لتعزيز التعاون الدفاعي في ظل التنافس الشديد مع الصين.

وقال أوستن، الذي أصبح أول وزير دفاع أمريكي يزور بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ: “ستأتي إلى هنا سفينة تابعة لحرس السواحل الأمريكية في أغسطس (آب)”.

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وشدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة التعاون في “إنفاذ قوانين الملاحة البحرية” في مناطق الصيد غير القانوني والاتجار بالبشر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.

وأضاف أوستن أن “هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما، لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية”، معتبرا أن وظيفته هي “الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.