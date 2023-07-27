رئيس الاتحاد الأفريقي: زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل بدء محادثات مع موسكو

كشف رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن فلاديمير زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه خيّب توقعات دول المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية، بغيابه عن قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في نيروبي منتصف الشهر الجاري.

سان بطرسبورغ – سبوتنيك . وقال عثماني، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، وردًا على سؤال حول نتائج زيارة أطراف المبادرة إلى كييف ولقائهم مع زيلينسكي الشهر الماضي: “قيّمنا الوضع بأكمله مع زيلينسكي وأوصيناه بالجلوس إلى طاولة النقاش”.

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وأردف: “للأسف يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في مباحثات [مع موسكو]. هذا أمر مفهوم ولكنه غير مبرر، لأننا نتناقش من أجل إيجاد حل، وإن كانت لدينا حلول قبل المناقشة، فلماذا نلجأ للمباحثات؟”.

وتابع:

لقد طرح زيلينسكي تلك الشروط التي يريدها أكثر من مرة، ولكننا لم نتمكن من الالتقاء به لإقناعه، وكنا نتوقع حضوره القمة الأفريقية في نيروبي، لكنه لم يأت.

يشار إلى أن وفدًا أفريقيًا زار كييف، في يونيو/ حزيران الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفي اليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).