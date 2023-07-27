وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، اليوم الخميس، رفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين في “ذكرى خراب الهيكل”، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت قناة “الميادين”، بأن “إيتمار بن غفير والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط تصدي مجموعة من المرابطين والمرابطات لهذه الاقتحامات”.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية.. فيديو

وأفاد شهود عيان، يوم الخميس الماضي، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “وفا” عن الشهود، قولهم بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات التي يشهدها المسجد الأقصى، يوميا عدا الجمعة والسبت.