بلينكن حول عزل رئيس النيجر: نرفض أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على عزل رئيس النيجر محمد بازوم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترفض أي محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة.

جاء ذلك في تدوينة على “تويتر”، اليوم الخميس، قال فيها إنه تحدث مع بازوم، وأعرب عن دعم واشنطن للرئيس المنتخب ديمقراطيا.

وتابع: “الولايات المتحدة تدين الاستيلاء على النظام الدستوري في النيجر باستخدام القوة، وتؤكد أن استمرار الشراكة معها مرهون باستمرار الحكم الديمقراطي”.

Spoke to Nigerien President Bazoum. I conveyed our support for the democratically elected President of Niger. The U.S. condemns efforts to subvert Niger’s constitutional order by force, and underscores that our partnership depends on the continuation of democratic governance. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 26, 2023

وأعلن الجيش الاستيلاء على السلطة في النيجر، اليوم الخميس، وعزل الرئيس محمد بازوم، دون أن يتم سماع أي إطلاق نار في العاصمة نيامي، كما أعلن فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد.

وأصدر الجيش بيانا تلاه العقيد أمادو عبد الرحمن، أعلن فيه تشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي يرأسه مجموعة من القادة العسكريين، كما أعلن حل البرلمان والحكومة، وتعليق الدستور.

وانتقد قادة المجلس الوطني لحماية الوطن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، موجها رسالة طمأنة للشعب والجماعة الدولية.

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وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير/ شباط 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.