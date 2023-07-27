الكرملين: الوضع في النيجر ستتم مناقشته في القمة الروسية الأفريقية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الوضع في النيجر سيتم مناقشته خلال القمة الروسية الأفريقية، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لا يمكن تجاهلها.

وقال بيسكوف، اليوم خلال إحاطة إعلامية: “بطبيعة الحال، تتم مناقشته (الوضع في النيجر) على هامش القمة، وبالتأكيد ستتم مناقشته بطريقة ما خلال أحداث القمة التي ستعقد اليوم وغدا”.

وأكد بيسكوف أنه “لا يمكن تجاهل مثل هذه الأحداث في القارة الأفريقية”.

واستولى الجيش في النيجر، اليوم الخميس، على السلطة في البلاد، معلنًا عزل الرئيس وفرض حظر التجوّل في جميع أنحاء البلاد، وتشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي يرأسه مجموعة من القيادات العليا في الجيش.

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ووقع الاستيلاء على السلطة في النيجر، الدولة الواقعة غربي أفريقيا، عسكريًا دون أن يتم سماع أي إطلاق نار في العاصمة نيامي.

انتقد قادة المجلس الوطني لحماية الوطن، في البيان الذي بُث على الهواء في التلفزيون الوطني، التدهور المستمر للوضع الأمني في النيجر وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ، وطمأن المجلس الوطني لحماية الوطن الشعب والجماعة الدولية.

وجاء في نص البيان، الذي تلاه العقيد أمادو عبد الرحمن: “قررنا، نحن قوات الدفاع المجتمعة في المجلس الوطني لحماية الوطن، إنهاء النظام الذي تعرفونه”.

وأعلن عبد الرحمن أيضًا حل البرلمان والحكومة وتعليق الدستور، قائلًا:

تعلق جميع المؤسسات الناشئة عن الجمهورية السابعة، ويتولى الأمناء العامون للوزارات إنهاء الأعمال الجارية، وتدير قوات الدفاع والأمن الوضع.

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