القوات الروسية تتسلم مدافع "ضخمة" هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد… فيديو

أفادت “روستيخ” أن مدافع “مالفا” ذات العجلات (ذاتية الدفع)، وهي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، قد أكملت اختبارات الدولة بنجاح وتستعد الآن القوات لاستلامها.

وتعتبر “مالفا” مدفعية ذاتية الدفع، وهي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا، بحسب المصادر، وقد اجتازت اختبارات الدولة بنجاح. وتستعد الآن القوات لاستلامها.

وفقا للخدمة الصحفية لمؤسسة روستيخ الحكومية، تم إنشاء المدفع الذاتي 152 ملم أكس 2 إس 43 “مالفا” على أساس هيكل القواعد بترتيب عجلات 8×8. وتم تصميم المدفعية لتدمير مراكز القيادة والهياكل الدفاعية والمدفعية وبطاريات الصواريخ وقذائف الهاون وأنظمة الدفاع الجوي وأعمدة المركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.

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وتم تطوير “مالفا” في معهد نيجني نوفغورود المركزي للأبحاث “بوريفيستنيك”، وهو جزء من روستيخ، بحسب “روسكي أروجي”.

وبحسب المؤسسة، تعتبر البنادق الذاتية الدفع أكثر قدرة على المناورة من تلك التي يتم تعقبها، مع وجود مورد تقني كبير وتكاليف تشغيل أقل. يستغرق النشر في موقع وتركه والتصويب نحو هدف وقتًا أقل بكثير مقارنة بالبنادق المقطوعة أو تلك التي لديها قاعدة مجنزرة.

ومالفا قادرة على القيادة على الطرق العامة دون التزود بالوقود 1000 كم، بفضل الدفع الرباعي ومحرك الديزل القوي. وإلى جانب ذلك، يتم وضعها في طائرة النقل إيل-76.

وقال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة في “روستيخ”: “أولويتنا الرئيسية هي إنقاذ أرواح العسكريين الروس، وبالتالي فإننا نولي اهتمامًا خاصًا لزيادة قدرة أنظمة المدفعية الذاتية الدفع على التنقل وحماية أطقمها. بفضل هيكل العجلات فإن مالفا” قادرة على الالتفاف بسرعة وتجنب نيران العودة، وهي سلاح حديث وقوي يمكنها تدمير أي شيء تقريبًا على مسافة 24 كم”.