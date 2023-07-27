رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: روسيا شريك مميز لقارتنا ولا ننسى مواقفها الداعمة

وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، روسيا بـ”الشريك المميز لأفريقيا في مجال تأهيل الكوادر العلمية”.

القاهرة- سبوتنيك. وأعرب فقي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا – أفريقيا في مدينة سان بطرسبورغ، عن “الامتنان لدور روسيا في دعم القارة الأفريقية للتخلص من الاستعمار ومساندتها في مجلس الأمن الدولي”، مشيرا أن “الملايين تدربوا هنا في مجالات مختلفة وهم المعنيون اليوم بالتنمية في قارتنا”.

وأضاف: “لا ننسى الدعم الدائم من روسيا لمكافحة الاستعمار والفصل العنصري، والدعم الذي تحظى به أفريقيا من روسيا في مجلس الأمن”، معربا عن أمله أن تتطور الشراكة الروسية الأفريقية.

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وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي – الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وتعتبر القمة الروسية الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية. إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

كما يعد المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الأفريقية، ويهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الأفريقي، وكذلك تحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.