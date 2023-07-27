بوتين يقترح فتح مركز نقل وخدمات لوجيستية روسي في أحد موانئ أفريقيا

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، افتتاح مركز للنقل والخدمات اللوجستية لروسيا الاتحادية في أحد الموانئ على الساحل الشرقي الأفريقي.

وقال: “ضمان ربط ممر النقل بين الشمال والجنوب في أفريقيا، وإطلاق خطوط شحن منتظمة، وهذا ما نسعى جاهدين من أجله. سيكون فتح مركز نقل وخدمات لوجستية روسي في أحد الموانئ على الساحل الشرقي لأفريقيا أمرًا جيدًا، بداية جيدة لهذا العمل المشترك”.

وفي حديثه خلال القمة الروسية الأفريقية، أشار بوتين إلى أن روسيا تشارك بنشاط في إعادة توجيه النقل والتدفقات اللوجستية نحو دول جنوب الكرة الأرضية، بما في ذلك أفريقيا.

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وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي – الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وتعتبر القمة الروسية الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية. إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية، والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.