انطلاق قمة "روسيا – أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ

أكّد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الروسية – الأفريقية في سان بطرسبورغ.

وقال: “رغم معارضة الدول الغربية، وبالرغم من الضغوط التي تتم ممارستها أحيانا بشدة، إلا أننا ما زلنا ننجح في عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في هذا الوضع، وبالطبع مشاركة الأفارقة تؤكد رغبتهم في تعزيز العلاقات مع بلادنا مهما كانت الظروف”.

وأشار أوشاكوف إلى أن “17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات، ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل 5 دول على مستوى السفارات”.

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وأضاف أوشاكوف أن ” جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا حاضرين”. وتشمل هذه المنظمات “الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي”.

كما أفاد أوشاكوف أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.

وتشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك” جانبًا من فعاليات اليوم الأول من قمة “روسيا – أفريقيا 2023”.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 1 /18 © Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 2 /18 © Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور طائرات هليكوبتر من طراز “مي-38” في معرض شركة “مروحيات روسيا” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 3 /18 © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور طائرات هليكوبتر من طراز “مي-38” في معرض شركة “مروحيات روسيا” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور لافتات أمام كاتدرائية “القديس إسحاق” مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 4 /18 © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور لافتات أمام كاتدرائية “القديس إسحاق” مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ. 5 /18 © Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ. © Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور جناح “روسيا متعددة القوميات” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 6 /18 © Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور جناح “روسيا متعددة القوميات” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 7 /18 © Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik جناح “سبوتنيك” في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا

8 /18 © Sputnik جناح “سبوتنيك” في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في “مركز التصدير الروسي”، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 9 /18 © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في “مركز التصدير الروسي”، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 10 /18 © Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المشاركات في جلسة “نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي”، في إطار قمة ” روسيا – أفريقيا 2023 ” في سان بطرسبورغ، روسيا. 11 /18 © Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المشاركات في جلسة “نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي”، في إطار قمة ” روسيا – أفريقيا 2023 ” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 12 /18 © Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 13 /18 © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 14 /18 © Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 15 /18 © Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 16 /18 © Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصور إحدى المشاركات في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023″، في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. 17 /18 © Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصور إحدى المشاركات في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023″، في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا. © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا. 18 /18 © Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.