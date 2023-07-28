انطلاق قمة "روسيا – أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ

المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
طائرات هليكوبتر من طراز “مي-38” في معرض شركة “مروحيات روسيا” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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طائرات هليكوبتر من طراز “مي-38” في معرض شركة “مروحيات روسيا” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
لافتات أمام كاتدرائية “القديس إسحاق” مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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لافتات أمام كاتدرائية “القديس إسحاق” مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ.
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ.
جناح “روسيا متعددة القوميات” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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جناح “روسيا متعددة القوميات” في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في “مركز التصدير الروسي”، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في “مركز التصدير الروسي”، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة “متعدد الخدمات والمعدات الصناعية”، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركات في جلسة “نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي”، في إطار قمة ” روسيا – أفريقيا 2023 ” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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المشاركات في جلسة “نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي”، في إطار قمة ” روسيا – أفريقيا 2023 ” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
المشاركون في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023” في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
إحدى المشاركات في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023″، في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
/
إحدى المشاركات في منتدى “روسيا – أفريقيا 2023″، في مركز المعارض والمؤتمرات “إكسبو فوروم” في سان بطرسبورغ، روسيا.
عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
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عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – أفريقيا 2023” في سان بطرسبورغ، روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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