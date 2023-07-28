مسيرة تركية تستهدف سيارتين عسكريتين يستقلهما مسلحون موالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا

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وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، اليوم الخميس 27 تموز/ يوليو الجاري، سيارتين عسكريتين على الطريق بين قريتي تل معروف – الخزنة في ريف بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 من مسلحي “قسد” على الأقل كحصيلة أولية.

وتابعت المصادر أن قوات “قسد” فرضت طوقًا أمنيًا وعسكريًا على مكان الاستهداف القريب من الحدود السورية – التركية، والمقابل لإحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية، ضمن حقول نفط مديرية نفط الحسكة في الرميلان.

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