السيسي وبوتين يستعرضان الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية – الروسية

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شارك في غداء عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك لاستعراض الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية – الروسية.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية، أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك، اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ، في غداء عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن “الرئيس شارك في هذا الحدث باعتبار سيادته الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “نيباد”، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لا سيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي”.

وقال المتحدث إن “الرئيس المصري استعرض الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية الروسية، على النحو التالي، أولاً: تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الأفريقية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة للحفاظ على دورية انعقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش هامة ورئيسية”.

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وتابع: “ثانيًا: تُدرك مصر عُمق الرابطة بين التنمية من ناحية وبناء واستدامة السلام من ناحية أخرى. لذا، تحرص مصر في إطار تولي رئاسة لجنة النيباد خلال العامين المقبلين عل الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية، وكذا تكثيف جهود حشد الموارد للاستثمار في البنية التحتية ومشروعات الربط القاري”.

وأصاف: “ثالثًا: تعزيز قدرات القارة على تحقيق أمنها الغذائي عبر إيجاد حلول لتوفير الغذاء والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية وآلية التمويل اللازم لها”.

وختم: “رابعًا: مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في مساعيها ذات الصلة”.

وتعقد قمة “روسيا – أفريقيا” الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي – الأفريقي، في الفترة 26 – 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وتعتبر القمة الروسية – الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.

ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.