روسيا تعتزم استئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصر… فيديو

أعلن رئيس شركة السيارات “أفتوفاز” الروسية، مكسيم سوكولوف، أن شركته تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في كلمته خلال إحدى جلسات منتدى روسيا – أفريقيا، اليوم الخميس.
وقال سوكولوف إن “شركة “أفتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصنع شركة “الأمل” في مصر”.
وأضاف: “مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك”.
وتابع سوكولوف: “نتوقع أيضًا أن تصبح مصر وشريكتنا شركة “الأمل”، مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها”.
وتنظم شركة “لادا” الروسية للسيارات معرضا لطرازاتها الجديدة على هامش القمة الروسية – الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ.
ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى “إكسبوفوروم” حيث ستقام القمة، إذ تم عرض طرازات جديدة مثل “نيفا” و”ترافل” و”ليجيند” و”غرانتا” و”فيستا إس دبليو”.
وانطلقت، اليوم الخميس، قمة “روسيا – أفريقيا 2023” في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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