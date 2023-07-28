روسيا تعتزم استئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصر… فيديو

أعلن رئيس شركة السيارات “أفتوفاز” الروسية، مكسيم سوكولوف، أن شركته تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في كلمته خلال إحدى جلسات منتدى روسيا – أفريقيا، اليوم الخميس.

وقال سوكولوف إن “شركة “أفتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصنع شركة “الأمل” في مصر”.

وأضاف: “مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك”.

وتابع سوكولوف: “نتوقع أيضًا أن تصبح مصر وشريكتنا شركة “الأمل”، مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها”.

وتنظم شركة “لادا” الروسية للسيارات معرضا لطرازاتها الجديدة على هامش القمة الروسية – الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ.

ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى “إكسبوفوروم” حيث ستقام القمة، إذ تم عرض طرازات جديدة مثل “نيفا” و”ترافل” و”ليجيند” و”غرانتا” و”فيستا إس دبليو”.