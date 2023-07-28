بوتين: يسرنا وصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبا إلى روسيا

وقال بوتين خلال استقبال المشاركين في القمة الروسية – الأفريقية: “يسعدنا أيها الأصدقاء الأعزاء، أن رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين ورجالات الدولة من جميع البلدان الأفريقية تقريبًا قد وصلوا إلى سان بطرسبورغ، كما أن رؤساء جمعيات التكامل الأفريقي موجودون هنا أيضًا. هذا التكوين التمثيلي للمشاركين في عاصمتنا الشمالية كما نسميها سان بطرسبورغ، يشهد بشكل قاطع على الرغبة المشتركة لروسيا ودول القارة في توسيع وتعميق العلاقات والاتصالات ذات المنفعة المتبادلة”.