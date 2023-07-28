حملة ترامب الانتخابية تتهم "عائلة بايدن" بمحاولة استبعاده من سباق الرئاسة

اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عائلة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ووزارة العدل الأمريكية، بمحاولة استبعاد ترامب من سباق الانتخابات الرئاسية، عبر توجيه تهم إضافية له في قضية الوثائق السرية.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الحملة الانتخابية لترامب في بيان: “جاك سميث [المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية] المشوش يعلم أنه ليس لديهم أي شيء على الإطلاق، ويبحث عن أي طريقة لتبرير مطاردة الساحرات غير القانونية حتى يتم ترشيح شخص آخر غير دونالد ترامب ضد جو بايدن الفاسد”.

ترامب يواجه اتهامات جديدة في قضية الوثائق السرية

واعتبرت الحملة الاتهامات الجديدة ضد ترامب محاولة يائسة من قبل “عائلة بايدن” ووزارة العدل التي تتحكم بها لمواصلة مقاضاة ترامب.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات جديدة يوم الخميس تتعلق بمحاولته عرقلة التحقيق في سوء التعامل مع وثائق سرية عليا، وذلك من خلال التواطؤ في حذف لقطات المراقبة في بمنتجع “مارالاغو” بولاية فلوريدا.

ونشر المدعون الفيدراليون الاتهام الجديد الذي يستهدف المرشح الأول للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في هذه القضية في مايو/أيار من العام المقبل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، انتهت جلسة المحاكمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقراره برفض جميع التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة.

وفي جلسة المحكمة التي عُقدت في ميامي، رفض الرئيس الأمريكي السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي بلغ عددها 37 تهمة، مؤكداً أنه غير مذنب في أي منها.

ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية

وأكد المدعي الفيدرالي الأمريكي، ديفيد هارباك، للقاضي المشرف على قضية الوثائق السرية، التي يتم اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، أنه لا يرى دواعي فرض قيود على سفر ترامب أو مساعده والت ناوتا في هذه القضية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد قيود على سفرهما (ترامب وناوتا)، وذلك بعد أن غادرا مبنى المحكمة في ميامي دون أي شروط.

ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير متورط بأي شكل في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منزله.

وأوضحت جان بيير خلال إفادة صحفية ردًا على سؤال حول تورط بايدن في توجيه الاتهامات إلى ترامب قائلة: “إنه غير متورط بأي شكل في هذه العملية”.