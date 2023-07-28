نيجيريا تدرس شراء طائرات مقاتلة من روسيا

حصري

وقال شوغايف لوكالة “ سبوتنيك “: “خلال المحادثات مع الجانب النيجيري، أعرب الشركاء عن اهتمامهم بشراء مقاتلات حديثة. يُعطى للمشتري تقييمًا عاليًا للخصائص التكتيكية والتقنية للطائرات المحلية. وتُشمل اهتمامهم أيضًا بـ “تشيك ميت”.

روسيا تعرض لأول مرة المقاتلة من الجيل الخامس “كش ملك” خلال معرض دبي للطيران 2021

وأضاف أن الحديث عن التعاقدات مُبكر، وفي الوقت نفسه، ينظرون بشكل نشط إلى النماذج الروسية للتكنولوجيا الجوية.

وكان شوغايف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا قد أنجزت جزئيًا عقد توريد مروحيات هجومية من طراز “مي-35” إلى نيجيريا.

تبلغ حصة الطلبات الحالية من الدول الأفريقية نحو 20%، وهو أكثر من ثلث إجمالي حجم طلبات تصدير الأسلحة الروسية.

وتعد مقاتلة “تشيك ميت” أول طائرة من الجيل الخامس ذات محرك واحد في روسيا، تم تطويرها بواسطة شركة “سوخوي” التابعة لـ “هيئة روستيخ” للتكنولوجيا الجوية الموحدة.

“كش ملك” جاهزة لغزو الشرق الأوسط

عُرضت المقاتلة لأول مرة في يوليو/تموز 2021 في معرض “ماكس-2021” الجوي الفضائي، وعُرضت خارجياً لأول مرة في نفس العام في معرض دبي للطيران.

تشمل الخصائص الرئيسية للطائرة: القدرة على التخفي وتكلفة ساعة الطيران المنخفضة، والهيكل المفتوح والمؤشرات العالية لكفاءة التكلفة.

تتجاوز حمولتها 7 أطنان، ويمكن للمقاتلة استهداف ستة أهداف في وقت واحد. وتبلغ سرعة الطائرة ذات المحرك الواحد 1.8 ماخ، ونطاقها القتالي 3000 كيلومتر. من المقرر أن يتم تصنيع دفعة تجريبية من مقاتلات “تشيك ميت” في عام 2026.