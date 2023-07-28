كيم جونغ أون وشويغو يشهدان عرضا عسكريا يظهر مسيرات جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، يوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد عرضًا عسكريًا، يُظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية، بحضور وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووفد من الصين.

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، ظهر في العرض الصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك خلال الاحتفال بذكرى الحرب الكورية.

وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ70 للهدنة

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اعتلى كيم منصة المراجعة لمشاهدة العرض العسكري الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ مساء يوم الخميس الماضي، بحضور وفود كبيرة من الصين وروسيا.

يشار إلى أنه منذ أن تولى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في بلاده، بعد وفاة والده في أواخر عام 2011، نظم نظامه 14 عرضا عسكريا، بما في ذلك آخرها، الذي أقيم في فبراير/ شباط الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس القوات المسلحة.

وخلال العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخ “هواسونغ-18″، الذي يعمل بالوقود الصلب.