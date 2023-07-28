القوات الروسية تتصدى لعدة هجمات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “فستوك” (الشرق)، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن قوات “فوستوك” الروسية تصدت لعدة هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية على الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك، مدعومة بالمدفعية.

وقال تشيخوف لوكالة “ سبوتنيك “: “تم صد عدة هجمات من العدو في اتجاه أوروجاينو بواسطة الوحدات الأمامية لقوات “فوستوك” بدعم من الدبابات، وتكبد العدو خسائر فادحة”.

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وأضاف أن المدفعية دمرت تجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية في منطقة أوغليسبوروتشنوي، وكذلك قضت على فرقة استطلاع شمال غرب شفتشنكو.

وأشار رئيس المركز إلى أنه “تم صد محاولة تجميع قوات كييف بالقرب من ستارومايورسكي لشن هجوم. وكشفت الاستطلاعات الجوية عن وجود آليات قتال مصنعة في الخارج وجرافات مدرعة من طراز مت-لب وقوات حية للعدو، وقد تم تدميرها باستخدام الطائرات المسيرة”.

وأكد أن طائرات الجيش الروسي قضت على الدبابات والمدرعات القتالية واستهدفت مناطق تجمع القوات الأوكرانية في أوروجاينو.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.