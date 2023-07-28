اليابان تعتزم مضاعفة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 322 مليار دولار خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أن طوكيو تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية في 7 محاور مختلفة بقيمة 43.5 تريليون ين ياباني (322 مليار دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز قدرات البلاد الدفاعية.

طوكيو – سبوتنيك. وذكرت الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي المعروف بـ “الكتاب الأبيض”، أنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 322 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في عدة محاور مختلفة، منها تطوير برامج الصواريخ ذات المدى البعيد، وتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي.

معلومات عن منظومة الدفاع الساحلي اليابانية “تايب-12”

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة اليابانية لإنفاق نحو 7.4 مليار دولار على تطوير برامج الطائرات المسيرة، ونحو 22 مليار دولار على قطاع الدفاع في مجال الفضاء والأمن السيبراني.

وبحسب التقرير، فمن المخطط إنفاق نحو 14.8 مليار دولار في قطاع إدارة المعلومات، وإنشاء أنظمة تحكم.

يشار إلى أن وزارة الدفاع اليابانية، العام الماضي، طلبت ميزانية للسنة المالية المقبلة (1 أبريل/نيسان 2023 – 31 مارس/آذار 2024) تبلغ 5.595 ترليون ين (نحو 41.4 مليار دولار) وهو ما يتجاوز إنفاق العام الحالي وسيصبح أكبر ميزانية دفاعية للبلاد حجمًا.

و”الكتاب الأبيض” هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.