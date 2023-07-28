الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.

وأكدت الوزارة في بيان: “في الصباح، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو. وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد”.

إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو دون أضرار أو إصابات

وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع “تلغرام”، أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات وقال: “تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات”.