اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها

وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم “الكتاب الأبيض”، أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأنها “استعراض واضح للقوة ضدها”.

طوكيو – سبوتنيك. وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ “استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا”.

اليابان: روسيا تشكل “تهديدا مباشرا لأوروبا”

وأشار التقرير إلى أن “الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً، معتبرا للمرة الأولى أن الصين تشكل “أكبر تحدّ استراتيجي” نظراً لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي”.

وأضاف “الكتاب الأبيض” الياباني أن “عدم تبني الصين أي شفافية في سياستها الدفاعية يُشكل مخاوف أمنية خطيرة”. علاوة على ذلك، وصفت وزارة الدفاع اليابانية روسيا في تقريرها بأنها “تهديد مباشر لأوروبا”.

و”الكتاب الأبيض” هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.