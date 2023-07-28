الأردن يحصل على تمويل جديد للاجئين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أشار الصفدي إلى العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأضاف الصفدي، أن المملكة تجاوزت طاقاتها الاستيعابية، “ولن نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين، إلا إذا التزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وقام بما عليه فعله”.