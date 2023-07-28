إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة الروسية

أعلن رئيس الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة، أن إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وقال شوغايف لوكالة “سبوتنيك” على هامش قمة “روسيا – أفريقيا”، إن “الجانب الإريتري مهتم في الوقت الحاضر بشراء مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية الروسية الصنع”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد رفع العقوبات عن إريتريا في يوليو/ تموز 2019.

بوتين: روسيا وإريتريا توقعان عددا من الاتفاقيات الدولية

على إثر ذلك، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح باستئناف التعاون العسكري التقني الشامل مع دولة إريتريا.

وفي مايو/أيار الماضي، صرح الرئيس الروسي بأن روسيا وإريتريا بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية.