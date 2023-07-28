الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة… صور

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم الاستيلاء على الدبابة الفرنسية ذات العجلات الثقيلة على خط الجبهة من قبل مقاتلينا وهي في حالة جيدة جدًا، وبشكل أكثر دقة، في حالة ممتازة تقريبًا، دون أضرار”.