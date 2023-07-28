الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة… صور

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وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم الاستيلاء على الدبابة الفرنسية ذات العجلات الثقيلة على خط الجبهة من قبل مقاتلينا وهي في حالة جيدة جدًا، وبشكل أكثر دقة، في حالة ممتازة تقريبًا، دون أضرار”.
ووفقا له، سيتم إرسال الدبابة للدراسة من قبل متخصصين في الصناعة العسكرية.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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