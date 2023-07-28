عميل في جهاز الـ"إم آي 6" السري البريطاني: روسيا كشفت زيف أسطورة أمريكية

صرح العميل السابق في جهاز الاستخبارات السري البريطاني “MI6″، أليستر كروك، بأن الجيش الروسي كشف بشكل كامل زيف أسطورة “القوة العسكرية الأمريكية” خلال الصراع المسلح في أوكرانيا.

وقال كروك في مقابلة في قناة “Judging Freedom” على “يوتيوب”: “هذه الأسطورة تم تدميرها بالكامل. دمرت بقسوة كبيرة في أوكرانيا. فشل أنظمة الأسلحة التي وعدت بإحداث تغييرات جذرية. فشل النظرية، فشل الإجراءات الحقيقية، إرسال الأوكرانيين في دبابات إلى حقول الألغام”.

وأشار أيضًا إلى أن الغرب يرتكب خطأ بعدم التفكير في خطواته الإضافية في أوكرانيا، وهو ما يتضح من تقارير عن نقص الذخيرة.

وأضاف: “هل تساءل أي شخص عما سيحدث إذا هزمنا الروس في الصراع في أوكرانيا؟ ما هي العواقب بالنسبة للغرب؟ أشك في ذلك. إنهم ينطلقون فقط إلى العمل بحماس كبير وجدول أعمالهم. والأجندة هي” نحن الغرب، لا يمكننا أن نخسر”.

الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة… صور

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

اقرأ أيضا: الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك

أقرا أيضا: درع روسي “لا يقهر” يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على “التصويب إلى الرأس”… فيديو