متحدث الرئاسة المصرية: مصر والدول الأفريقية تدفع ثمن الحروب والصراعات القائمة

حصري

تحدث فهمي، في سياق حديثه، عن رؤيته لمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة في ظل الظروف الراهنة، حيث أوضح أن مشاركة السيسي في القمة تأتي استكمالا للجهد الذي بدأته مصر تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، وبالتعاون مع روسيا الاتحادية حيث أقيمت القمة الأولى بين أفريقيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية تحت الرئاسة الروسية المصرية المشتركة.

بالحديث عن هذه القمة وحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمنتدى، كيف ترون هذه المشاركة في ظل الظروف الراهنة؟

هذه المشاركة تأتي استكمالا لمسار تاريخي من التعاون بين روسيا والقارة الأفريقية وبين مصر وروسيا على المستوى الثنائي وعلى مستوى التعاون عبر التاريخ الحديث ومنذ عشرات السنين، والآن هناك أوجه كثيرة للتعاون بين الدولتين وبين القارة الأفريقية وروسيا.

وسائط متعددة القمة الروسية الأفريقية 2023… الأهداف وأبرز الملفات

ما تقييمكم للقمة والدور المصري في إحداث التوازن بين العالم العربي والأفريقي والتعاون مع روسيا؟

لا شك أن مصر والدول العربية والأفريقية منفتحة على إقامة علاقات مع القوى والتيارات الفاعلة في السياسة الدولية، فالهدف دائما هو تحقيق التنمية والازدهار للشعوب الذي يتطلب مد جسور التواصل مع الجميع، ومصر والدول الأفريقية تدفع ثمن الحروب والصراعات القائمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل حيوية مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وبالتأكيد لها مصلحة في حل الأزمات بشكل سلمي.

الرئيسان الروسي والمصري تباحثا حول عدة ملفات، وهناك ملف محطة الضبعة والمدينة الروسية الصناعية، ما هي المجالات الأخرى التي تسعى مصر للشراكة فيها مع روسيا؟

روسيا شريك لمصر في بناء المفاعل النووي للأغراض السلمية (محطة الضبعة) وتقوم بجهد مقدر في هذا المجال، بالإضافة إلى دور روسيا في المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، بما لذلك من فوائد في إتاحة تصدير الإنتاج لمختلف أنجاء العالم ما يجعل مصر مركز إقليمي للنقل وللطاقة، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يزداد بعد مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وزير اتصالات جزر القمر لـ”سبوتنيك”: أفريقيا لديها فرصة عظيمة للاستفادة من روسيا

كما أن مصر لها شراكات مع دول من مختلف أنحاء العالم لأنها دولة تتسم بالتوازن والانفتاح على العلاقات بالعالم، وبالتالي فإن مصر من خلال المشاركة في مبادرة الوساطة الأفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية تسعى إلى الوصول إلى حل سلمي أو الوصول على الأقل إلى حلحلة للعديد من الملفات العالقة وهذا جهد نبذله بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة مثل جنوب أفريقيا وأوغندا والسنغال وزامبيا بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.