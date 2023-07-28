وزير سوداني لـ"سبوتنيك": لدينا موارد كبيرة ونسعى لمزيد من الاستثمارات الروسية

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وأضاف مناوي في تصريحات لـ”سبوتنيك”، على هامش قمة “روسيا – أفريقيا”، “لدينا علاقات وثيقة بالجانب الروسي”.

وتابع: “دائما نتشاور مع روسيا من خلال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة والتي تجتمع سنويا بالتبادل بين موسكو والخرطوم”.

وأوضح أن “هناك مشاريع ضخمة مشتركة بين البلدين”، لافتا إلى أن السودان منفتح على جلب الاستثمارات الروسية والأجنبية وخاصة في مجال المعادن.

وأشار الوزير السوداني إلى أن هناك شركات دولية تعمل حاليا في السودان، مشيرا إلى أن هناك مناطق واسعة في البلاد صالحة للاستثمار في هذا المجال.

وتوقع مناوي أنه عند استقرار الأوضاع في البلاد، سيتم استقبال شركات من جميع أنحاء العالم لتنفيذ عدد من المشروعات.

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كما أكد أن التوترات الأخيرة في السودان أثرت بشكل كبيرة على الاستثمارات في البلاد لأنها مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي يأمل أن تنتهي قريبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.

وقال بوتين خلال القمة الروسية – الأفريقية: “تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية”.

وتابع: “حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية”.