رسميا… رياض محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي

وفي السياق، كشف خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن السيتي حصل على 30 مليون إسترليني في هذه الصفقة.

يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، آخرها الثلاثية، في الموسم الماضي.