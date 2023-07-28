رسميا… رياض محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة السعودي.
وذكر مانشستر سيتي، في بيان، أن محرز غادر النادي متجهًا إلى الأهلي السعودي، بعد 5 أعوام قضاها بقميص السيتيزن، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.
All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ
— Manchester City (@ManCity) July 28, 2023
من جانبه، نشر الحساب الرسمي للأهلي السعودي على “تويتر” مقطع فيديو أعلن فيه انضمام النجم الجزائري بعقد لمدة 4 أعوام.
انـتـهـى الانـتـظـار ، ريـاض حـقـيـقـة 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli pic.twitter.com/XNbXWhs8zL
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2023
وفي السياق، كشف خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن السيتي حصل على 30 مليون إسترليني في هذه الصفقة.
يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، آخرها الثلاثية، في الموسم الماضي.
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لعب النجم الجزائري 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفا إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة.
وانضم محرز إلى كوكبة النجوم المنضمة حديثا للدوري السعودي، ولحق بالثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، اللذين انضما لأهلي جدة من تشيلسي الإنجليزي.
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