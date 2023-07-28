جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس… فيديو

أطلق جنود إسرائيليون، اليوم الجمعة، النار على سيارة فلسطينية عند دوار عينابوس في حوارة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولة قائدها تنفيذ عملية دهس.

ونشرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يظهر جنديين على الأقل وهما يطلقان النار من بنادق رشاشة على السيارة التي تمكنت من الفرار.

דיווח ראשוני: נסיון פיגוע דריסה בכיכר עינאבוס בחווארה, ללא נפגעים. החשוד כמחבל נמלט – צה”ל מנהל אחריו מצוד@carmeldangor pic.twitter.com/Tie2EYm4So — כאן חדשות (@kann_news) July 28, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على “تويتر”: “أحد المشتبه بهم الذي يقود سيارة اخترق حاجزين للجيش الإسرائيلي، قبل وقت قصير، في دوار عينابوس”.

وأضاف: “ردت القوة التي كانت في الموقع بإطلاق النار على السيارة. وبدأ مقاتلو الجيش الإسرائيلي في مطاردة السيارة وقبضوا على المشتبه به، الذي تم تسليمه لقوات الأمن لإجراء مزيد من التحقيق (…) لا خسائر في صفوف قواتنا”.

חשוד שנסע ברכב פרץ שני מחסומי צה”ל, לפני זמן קצר, בכיכר עינבוס שבחטיבת שומרון. הכוח שהיה במקום הגיב בירי לעבר הרכב. לוחמי צה”ל פתחו במרדף אחר הרכב ותפסו את החשוד, שהועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 28, 2023