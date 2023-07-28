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جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس… فيديو

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أطلق جنود إسرائيليون، اليوم الجمعة، النار على سيارة فلسطينية عند دوار عينابوس في حوارة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولة قائدها تنفيذ عملية دهس.

ونشرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يظهر جنديين على الأقل وهما يطلقان النار من بنادق رشاشة على السيارة التي تمكنت من الفرار.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على “تويتر”: “أحد المشتبه بهم الذي يقود سيارة اخترق حاجزين للجيش الإسرائيلي، قبل وقت قصير، في دوار عينابوس”.
وأضاف: “ردت القوة التي كانت في الموقع بإطلاق النار على السيارة. وبدأ مقاتلو الجيش الإسرائيلي في مطاردة السيارة وقبضوا على المشتبه به، الذي تم تسليمه لقوات الأمن لإجراء مزيد من التحقيق (…) لا خسائر في صفوف قواتنا”.
وتشهد الضفة الغربية منذ شهور تزايد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية تنفيذ الأولى عمليات اقتحام واسعة للقرى والمدن الفلسطينية تتخلها اعتقالات وعمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون من وقت إلى آخر بعمليات إطلاق نار ومحاولات لتنفيذ عمليات دهس وطعن.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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