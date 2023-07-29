بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة "روسيا-أفريقيا"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن المشاركين في القمة الروسية – الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.

وأكد الرئيس بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وأفريقيا أكدتا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وقال: “التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة قد تم التأكيد عليه من جديد”.

ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.

السيسي: دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب

وأكد بوتين أن روسيا وأفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة نوعا وكمًا، فضلاً عن التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.

وقال: “الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة نوعا وكما، وتحسين هيكلها، وهناك أيضًا حديث عن التحول المستمر إلى العملات الوطنية، بما في ذلك الروبل، في التسويات المالية بشأن المعاملات التجارية”.

وأشار بوتين إلى أن الشركات الروسية منفتحة على نقل التكنولوجيا في الإدارة العامة والقطاع المصرفي إلى الدول الأفريقية.

مسؤول بالاتحاد الأفريقي يدعو للاستفادة من التجربة الروسية الرائدة للنهوض بالتعليم في القارة السمراء

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

وقال: “بلادنا ستستمر في إمداد الأصدقاء الأفارقة بالمحاصيل، سواء على أساس تعاقدي أو بالمجان”.

وأشار بوتين أنه يجري إطلاق برنامج مساعدة للدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار روبل.