روسيا تتفق مع دول أفريقيا على المطالبة بتعويضات للأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية

أكد الإعلان الصادر عن قمة “روسيا – أفريقيا” الثانية، اليوم الجمعة، أن روسيا والدول الأفريقية اتفقتا على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية، والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية.

وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي: “التعاون في المجالين السياسي والقانوني. العمل على استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، والسعي للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية والإنسانية، التي لحقت بالدول الأفريقية نتيجة للسياسة الاستعمارية، بما في ذلك استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت خلال عملية النهب الاستعماري”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشاركين في القمة الروسية – الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.

بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة “روسيا-أفريقيا”

انطلقت، أمس الخميس، قمة “روسيا – أفريقيا 2023” في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.