واشنطن تعلق على قصف تاغانروغ الروسية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن أمريكا لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية.

وقال كيربي، في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية: “لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل روسيا”.

وأعاد توجيه سؤال حول ما إذا كان الهجوم الصاروخي على تاغانروغ جزءًا من الهجوم المضاد الأوكراني المكثف.

الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا في تاغانروغ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز “إس-200″، في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف.