بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو درست بعناية” المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، “لقد حللنا بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير”.

وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أن “يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة”.

وأشار بوتين إلى أن أسباب الأزمة في أوكرانيا “خلقتها قوى معينة في الغرب”، وهي “كانت تستعد لحرب هجينة” مع روسيا منذ سنوات طويلة، و”حولت أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس أمن وسيادة روسيا”.

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واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى “روسيا – أفريقيا”، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.