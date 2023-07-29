بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن تسوية بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تقبل جر الدول الغربية أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، لأن هذا يشكل تهديدا أمنيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع مع القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا، في سان بطرسبورغ، “لا يعلم الجميع هذا، لكننا نعلم جيدا، أن كييف نالت استقلالها أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس إعلان الاستقلال، وفي هذا الإعلان كتب بالأسود والأبيض أن أوكرانيا دولة محايدة. وبالنسبة لنا، فإن سبب بدء الغرب في جر أوكرانيا إلى الناتو ليس واضحا تماما لنا، وفي رأي موسكو، هذا هو بالضبط ما يشكل تهديدا أساسيا لمصالح روسيا”.

وكرر بوتين، “قلنا دائما علنا ​​أننا مستعدون للمفاوضات”، مشيرا إلى أنه في وقت سابق “تم الاتفاق بالفعل على مسودة معاهدة سلام”.

وقال: “لكن بعد انسحاب قواتنا من قرب كييف – وطُلب منا القيام بذلك من أجل تهيئة الظروف لإبرام اتفاق نهائي، تخلت سلطات كييف عن جميع الاتفاقات السابقة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين: روسيا درست “بعناية” المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

وأضاف، “لذلك أعتقد أن الكرة في ملعبهم تماما. لن أتحدث عن تفاصيل ما اتفقنا عليه الآن، أعتقد أن حديثي عن ذلك الآن لن يكون أمرا صائبا”.

روسيا مستعدة للبحث عن تسوية بشأن أوكرانيا

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على الرغم من توجه الدول الغربية للعمل فقط وفق مصالحها الخاصة في أي صراع دولي، فإن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا ومستعدة دائما للبحث عن طرق سلمية لتسوية الوضع هناك.

وقال بوتين منتقدا سياسات الدول الغربية: “هل نسوا أنهم فجروا الوضع في السودان؟ هل نسوا ما فعلوه في سوريا؟ لا يهمهم ميثاق الأمم المتحدة، وهم يتذكرون القانون الدولي فقط عندما يفكرون أنه يمكن استخدام تلك الأدوات ضد أي طرف، وفي هذه الحالة ضد روسيا”. وتابع قائلا “إنهم لن يفلحوا في أي شيء.. إذا كانوا يطالبون بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فعليهم أن يلتزموا بتلك الأعراف بأنفسهم”.

وأشار إلى أن “ذلك لا يعني أننا لا نريد تسوية سلمية لأي نزاع، وأننا لا نسعى إليها”.

ووجه حديثه مخاطبا زعماء الدول الأفريقية: “موقفكم وأفكاركم تشابه البنود التي تضمنتها الخطة السلمية، لتسوية الوضع حول أوكرانيا، التي قدمتها الصين في فبراير/ شباط”.

وأعاد إلى الأذهان أن السلطات الأوكرانية “أصدرت تشريعا خاصا يحظر التفاوض مع روسيا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين: روسيا درست “بعناية” المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

وأكد بوتين: “نحن من جانبنا لم نرفض المفاوضات، وكنا نتحدث دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوار”.

واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سانت بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى “روسيا – أفريقيا”، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.