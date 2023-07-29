العراق.. مصرع 4 أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة حريق في مدينة كربلاء وسط العراق، خلال الاستعدادات لإحدى مواكب يوم عاشوراء، يوم الجمعة، حسبما أفادت سلطات الدفاع المدني العراقية.

وقع الحريق في سوق في كربلاء، وقالت سلطات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم العثور على أربع جثث بعد الحريق.

ومازال التحقيق جاريا في سبب الحريق الذى وقع فى يوم عاشوراء، وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار في اسطوانة غاز.

وجهاء العشائر العربية لـ”سبوتنيك”: سنضرب قوات الاحتلال الأمريكي وعملاءه أينما وجدوا