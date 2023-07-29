القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة دونيتسك

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ليل اليوم السبت، ست قذائف من عيار 155 ملم (يستخدمها حلف الناتو) على أحياء بمدينة دونيتسك.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”، أنه “بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 00.10 على التجمع السكني نيتايلوفو في مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم، وفي الساعة 01.05 على التجمع السكني نيتايلوفو في مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي)، جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم “.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777”.
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وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز “بي زد إتش 2000″، ومدافع “كراب” البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز “سيزار”.
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