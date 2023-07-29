القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة دونيتسك

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”، أنه “بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 00.10 على التجمع السكني نيتايلوفو في مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم، وفي الساعة 01.05 على التجمع السكني نيتايلوفو في مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي)، جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم “.