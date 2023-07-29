دراسات عسكرية: معدات الناتو المستولى عليها من قبل روسيا أظهرت فشلا في قدرتها القتالية

“خلال الاختبار الحالي لمعدات الناتو التي تم الاستيلاء عليها، تم الحصول على النتائج الأولية التي تلبي التوقعات بشكل عام. وقد أظهرت الاختبارات على وجه الخصوص أن النماذج الغربية تتمتع بمستوى مقبول من حماية الدروع، على الرغم من وجود عدد كبير من نقاط الضعف بسبب أن توزيع الحماية لا يلبي متطلبات القتال الحديث”.