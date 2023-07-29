دراسات عسكرية: معدات الناتو المستولى عليها من قبل روسيا أظهرت فشلا في قدرتها القتالية

أظهرت دراسة المركبات المدرعة لدول حلف شمال الأطلسي التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أن النماذج الغربية لديها دروع مقبولة ولكنها متوسطة الحركة ومعقدة التصميم بإفراط، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”.
وأوضح المصدر، أن المعدات الغربية التي استولى عليها أفراد الخدمة الروسية تخضع لدراسة مكثفة من قبل متخصصين روس من مجموعة من الشركات العسكرية والدفاعية، وكشف المصدر أنه:
“خلال الاختبار الحالي لمعدات الناتو التي تم الاستيلاء عليها، تم الحصول على النتائج الأولية التي تلبي التوقعات بشكل عام. وقد أظهرت الاختبارات على وجه الخصوص أن النماذج الغربية تتمتع بمستوى مقبول من حماية الدروع، على الرغم من وجود عدد كبير من نقاط الضعف بسبب أن توزيع الحماية لا يلبي متطلبات القتال الحديث”.
وأوضح المصدر لوكالة “سبوتنيك”، “من ناحية أخرى، تتمتع معدات الناتو بقدرة متوسطة على الحركة والمناورة، خاصة في التربة الصعبة واللزجة، بما في ذلك بسبب انخفاض القدرة على المناورة”.
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وأضاف المصدر أن إحدى نقاط الضعف الأخرى في التكنولوجيا الغربية هو التعقيد المفرط في التصميم.
“لا يتعلق الأمر بصعوبة إتقان المعدات من قبل أطقم العمل.. إنه يتعلق بقابلية الصيانة. إن قابلية الصيانة للتصميمات الغربية منخفضة للغاية، لا سيما في الميدان، وتتطلب الصيانة موارد مكثفة للغاية. وهذا يرجع في المقام الأول إلى ميزات التصميم، إن تقنياتهم، في بعض الحالات بصراحة غير عقلانية”.
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