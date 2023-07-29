الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تعرضت بلاده لانقلاب عسكري، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة النظام الدستوري بالكامل.

كما أُجريت محادثة أخرى بين بلينكن ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ناقشا فيها تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.

ماكرون: الانقلاب في النيجر “غير شرعي” و”خطير” على منطقة الساحل

وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير/ شباط 2010.

وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.