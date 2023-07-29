وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين في خيرسون

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”، إن المدفعية الروسية أمطرت مجموعات من المخربين الأوكرانيين بنيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف في مقاطعة خيرسون.
وأضاف المتحدث، “كشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة القوات الروسية عن أماكن تمركز مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية في منطقة قرية سادوفوي، وتم تدمير نقطة قيادة ومراقبة للمخربين خلال غارة نيران”.
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وتابع المتحدث، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارًا نيرانية بتجمعات القوى العاملة للعدو حول قرى أنتونيفكا وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكا.
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