وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين في خيرسون

وأضاف المتحدث، “كشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة القوات الروسية عن أماكن تمركز مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية في منطقة قرية سادوفوي، وتم تدمير نقطة قيادة ومراقبة للمخربين خلال غارة نيران”.

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وتابع المتحدث، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارًا نيرانية بتجمعات القوى العاملة للعدو حول قرى أنتونيفكا وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكا.