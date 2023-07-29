مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة تغير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد محمد بازوم.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. ودعا المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، وشدد على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري

وفي وقت سابق، أعلن عسكريون من النيجر عبر التلفزيون الرسمي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وتطويق القصر الرئاسي وإغلاق حدود البلاد الواقعة غربي أفريقيا، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.