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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة تغير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد محمد بازوم.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. ودعا المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، وشدد على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
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وفي وقت سابق، أعلن عسكريون من النيجر عبر التلفزيون الرسمي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وتطويق القصر الرئاسي وإغلاق حدود البلاد الواقعة غربي أفريقيا، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
ويأتي ذلك في ظل إعلان الجيش حظر التجول في النيجر.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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