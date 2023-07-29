عقوبات قاسية من "يويفا" ضد يوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قراره بشأن نادي يوفنتوس، إذ تم استبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وكان الفريق قد أنهى موسم الدوري الماضي في المركز السابع، إلا أنه تم خصم 10 نقاط من رصيده بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية المزورة، ما جعله مؤهلاً للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر.

وأفادت “يويفا”، في بيان رسمي، بأن هيئة الرقابة المالية بالاتحاد قد أقرت انتهاك يوفنتوس للإطار التنظيمي وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس/ آب 2022. نتيجة لذلك، تم اتخاذ القرارات التالية:

استبعاد يوفنتوس من المشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي للرجال خلال موسم “2023-2024”. تغريم النادي مبلغًا إضافيًا بقيمة 20 مليون يورو، منها 10 ملايين مشروطة، وسيتم تنفيذ هذه العقوبة فقط إذا لم تتوافق البيانات المالية السنوية للنادي للسنوات 2023، 2024، و2025 مع متطلبات المحاسبة المحددة.

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