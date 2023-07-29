المجر تعرب عن رغبتها في شراء الغاز التركي

صرح وزير الخارجية الهنغارية، بيتر سيارتو، بأن بلاده لا ترغب فقط في الحصول على الغاز الروسي والأذربيجاني عبر تركيا، إذ أن المفاوضات جارية بشأن شراء الغاز التركي أيضا.

وأوضح الوزير أن معظم الغاز الذي يتم توفيره لهنغاريا من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل يمر عبر خط أنابيب الغاز التركي، كاشفا أنه وفقا للاتفاقية فإن 3.5 مليار متر مكعب من الغاز تصل سنويا إلى هنغاريا، ومنذ بداية عام 2023 وصل أكثر من ملياري متر مكعب، وهذا ما “يساعد من نواح كثيرة على الاستعداد بأمان لفصل الشتاء”.

وتابع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلا: “تؤدي تركيا دورا مهما في تنويع إمدادات الطاقة الهنغارية، نشتري، على سبيل المثال، الغاز من أذربيجان عن طريق تركيا، ونحن نتفاوض مع تركيا أيضا حول كيفية شراء كميات الغاز اللازمة لهنغاريا من تركيا نفسها مباشرة”.

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وأشار سيارتو إلى أن هنغاريا خزنت أكثر من 48 في المئة من استهلاكها السنوي من الغاز في مخازن الغاز، بينما يبلغ متوسط التحزين في ​​أوروبا 25 في المئة.